Игнатова (Купряхина) Акилина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатова (Купряхина) Акилина Михайловна

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Место рождения

Новопокровское, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

06.06.1887

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1887

Отец: Купряхин Михаил Ильич

Мать: не указана

Новопокровское, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1887
Новопокровское, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
01.06.1905

Муж: Игнатов Прокофий Дометиев (Дементьевич)

Новопокровское, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.08.1911

Дочь: Мецлер Вера Прокофьевна

Отец ребёнка: Игнатов Прокофий Дометиев (Дементьевич)

Новопокровское, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.05.1921

Сын: Игнатов Виктор Прокофьевич

Отец ребёнка: Игнатов Прокофий Дометиев (Дементьевич)

Новопокровское, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
До 1941
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Смерть
1941
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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