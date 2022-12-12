Игнатова (Купряхина) Акилина Михайловна
Место рождения
Дата рождения06.06.1887
Дата смерти1941
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1887
Отец: Купряхин Михаил Ильич
Мать: не указана
Место жительства
С 1887
Бракосочетание
01.06.1905
Рождение ребёнка
30.08.1911
Дочь: Мецлер Вера Прокофьевна
Отец ребёнка: Игнатов Прокофий Дометиев (Дементьевич)
Рождение ребёнка
20.05.1921
Сын: Игнатов Виктор Прокофьевич
Отец ребёнка: Игнатов Прокофий Дометиев (Дементьевич)
Место жительства
До 1941
Смерть
1941