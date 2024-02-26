Калина Константинов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Константин Никитин (Ович)
Мать: Евдокия Ларионова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Алексеева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1816