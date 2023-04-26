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Миронов Александр

Место рождения

Свердловск

Дата рождения

20.12.1933

Дата смерти

17.06.1968

Пол

Мужской

Отец

Около 1911 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
20.12.1933

Отец: Вяткин Иван

Мать: (Миронова) Ольга

Бракосочетание
09.11.1959

Жена: Миронова (Смарыгина) Тамара

Рождение ребёнка
31.10.1960

Сын: Миронов Андрей

Мать ребёнка: Миронова (Смарыгина) Тамара

Рождение ребёнка
12.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миронова (Смарыгина) Тамара

Смерть
17.06.1968

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