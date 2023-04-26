Миронов Александр
Место рожденияСвердловск
Дата рождения20.12.1933
Дата смерти17.06.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1933
Отец: Вяткин Иван
Мать: (Миронова) Ольга
Бракосочетание
09.11.1959
Рождение ребёнка
31.10.1960
Сын: Миронов Андрей
Мать ребёнка: Миронова (Смарыгина) Тамара
Рождение ребёнка
12.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Миронова (Смарыгина) Тамара
Смерть
17.06.1968