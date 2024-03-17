Крутикова Мария Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милькова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Крутиков Иван Евстропович
Рождение ребёнка
27.05.1958
Сын: Крутиков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Крутиков Иван Евстропович
Смерть
Неизвестно