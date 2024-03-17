Крутикова Мария Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутикова Мария Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милькова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Крутиков Иван Евстропович

Рождение ребёнка
27.05.1958

Сын: Крутиков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Крутиков Иван Евстропович

Смерть
Неизвестно

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