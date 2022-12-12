Мискевич Абрагам Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мискевич Александр
Мать: Мискевич Айша
родился в местечке Клецк Слуцкого уезда Минской губернии. Ныне центр Клецкого района Минской области, Беларусь.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Владел типографией в СП. До этого служил на ЖД в Ченстохово, Минске и СП.