Мискевич Абрагам Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мискевич Абрагам Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

JJ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мискевич Александр

Мать: Мискевич Айша

родился в местечке Клецк Слуцкого уезда Минской губернии. Ныне центр Клецкого района Минской области, Беларусь.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мискевич Эмилия Александровна

Смерть
1933
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Владел типографией в СП. До этого служил на ЖД в Ченстохово, Минске и СП.
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