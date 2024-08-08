Семенов Антоний
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти21.01.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Купченеево, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
21.01.1903
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Скоропостижно