Семенов Антоний — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Антоний

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

21.01.1903

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Купченеево, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
21.01.1903
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Скоропостижно

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