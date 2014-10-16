Михайлов Владимир Васильевич
Место рождениядеревня Грибовка
Дата рождения25.07.1950
Дата смерти16.10.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова (Ганненко) Лидия Павловна
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова (Ганненко) Лидия Павловна
Смерть
16.10.2014