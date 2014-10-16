Михайлов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Владимир Васильевич

Михайлов Владимир Васильевич

avatar

Место рождения

деревня Грибовка

Дата рождения

25.07.1950

Дата смерти

16.10.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова (Ганненко) Лидия Павловна

Рождение ребёнка
18.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова (Ганненко) Лидия Павловна

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова (Ганненко) Лидия Павловна

Смерть
16.10.2014

Мы используем куки для улучшения работы сайта.