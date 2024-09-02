Благодатских Михаил
Место рожденияМесто рождения Кировская обл., Кильмезский р-н, с/с Вихаревский, д. Кочурово
Дата рождения05.12.1930
Дата смерти05.12.1994
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1930
Отец: Благодатских (Blagodatskikh) Василий Яковлевич (Vasiliy Yakovlevich)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Псарева (Благодатских) Татьяна
Мать ребёнка: (Силкина) Фетиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карманова (Благодатских) Елена
Мать ребёнка: (Силкина) Фетиния
Бракосочетание
16.07.1954
Жена: (Силкина) Фетиния
Рождение ребёнка
26.04.1959
Сын: Благодатских Василий
Мать ребёнка: (Силкина) Фетиния
Смерть
05.12.1994