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Благодатских Михаил

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Место рождения

Место рождения Кировская обл., Кильмезский р-н, с/с Вихаревский, д. Кочурово

Дата рождения

05.12.1930

Дата смерти

05.12.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1930

Отец: Благодатских (Blagodatskikh) Василий Яковлевич (Vasiliy Yakovlevich)

Мать: Благодатских (Лапшина) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Псарева (Благодатских) Татьяна

Мать ребёнка: (Силкина) Фетиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карманова (Благодатских) Елена

Мать ребёнка: (Силкина) Фетиния

Бракосочетание
16.07.1954

Жена: (Силкина) Фетиния

Рождение ребёнка
26.04.1959

Сын: Благодатских Василий

Мать ребёнка: (Силкина) Фетиния

Смерть
05.12.1994

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