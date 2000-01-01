Беляева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Беляев Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Евгения Юрьевна
Отец ребёнка: Беляев Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляев Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляев Юрий