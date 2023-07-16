Горелов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1956
Дата смерти2022
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2022