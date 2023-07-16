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Горелов Александр Николаевич

Место рождения

Косолапово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1956

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Горелов Николай Александрович

Мать: Горелова Евгения Семёновна

Косолапово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2022
Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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