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Павел Тарасов

Место рождения

Тульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Озерок (Андреевка)

Дата рождения

1773

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Место
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Рождение
1773

Отец: Тарас Алексеев

Мать: не указана

Тульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Озерок (Андреевка)
Рождение ребёнка
1806

Сын: Климонт (Климентий, Клим) Павлов

Мать ребёнка: Авдотья

Смерть
1840
Тульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Грязновка
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