Павел Тарасов
Место рожденияТульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Озерок (Андреевка)
Дата рождения1773
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Тарас Алексеев
Тульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Озерок (Андреевка)
Рождение ребёнка
1806
Сын: Климонт (Климентий, Клим) Павлов
Мать ребёнка: Авдотья
Смерть
1840
Тульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Грязновка