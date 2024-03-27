Искяндяров Сямиулла Искяндярович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Искяндяров Сямиулла Искяндярович

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Невмятжанов Искандяр

Мать: Фариха

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Чембилей Кр-Октябрского р-на Нижегородской обл.
Смерть
Неизвестно
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