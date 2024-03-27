Искяндяров Сямиулла Искяндярович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Невмятжанов Искандяр
Мать: Фариха
Рождение ребёнка
06.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Чембилей Кр-Октябрского р-на Нижегородской обл.
Смерть
Неизвестно