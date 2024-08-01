Щепин Адриан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Щепин Агап
Мать: Щепина Феврония
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щепина Фёкла
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Щепин Яков
Мать ребёнка: Щепина Фёкла
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Щепин Александр
Мать ребёнка: Щепина Фёкла
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: (Щепина) Наталья
Мать ребёнка: Щепина Фёкла
Рождение ребёнка
02.03.1854
Сын: Щепин Василий
Мать ребёнка: Щепина Фёкла
Смерть
Неизвестно