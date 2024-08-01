Щепин Адриан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепин Адриан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Около 1801 г.р.

Жена

Около 1822 г.р.

Дети

Около 1841 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1853 г.р.
1854 г.р.

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ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Щепин Агап

Мать: Щепина Феврония

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щепина Фёкла

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Щепин Яков

Мать ребёнка: Щепина Фёкла

Кузнецовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Щепин Александр

Мать ребёнка: Щепина Фёкла

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: (Щепина) Наталья

Мать ребёнка: Щепина Фёкла

Кузнецовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1854

Сын: Щепин Василий

Мать ребёнка: Щепина Фёкла

Кузнецовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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