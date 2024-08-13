Вавилова (Морозова) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова (Морозова) Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вавилова Анна Борисовна

Отец ребёнка: Вавилов Борис Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Борис Анатольевич

Рождение ребёнка
18.10.1984

Сын: Вавилов Антон Борисович

Отец ребёнка: Вавилов Борис Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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