Вавилова (Морозова) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вавилова Анна Борисовна
Отец ребёнка: Вавилов Борис Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1984
Отец ребёнка: Вавилов Борис Анатольевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург