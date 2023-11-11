Селедков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеледков Алексей

Селедков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Селедкова) Наталья

Мать ребёнка: Селедкова Люся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селедков ?

Мать ребёнка: Селедкова Люся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селедкова Люся

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай

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