Селедков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Селедкова) Наталья
Мать ребёнка: Селедкова Люся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селедков ?
Мать ребёнка: Селедкова Люся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селедкова Люся
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай