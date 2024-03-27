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Камалетдинова Бибигазизя

Место рождения

дер.Алкеево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Сафаргали

Отец ребёнка: Камалетдинов Сулейман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Мухамматжан

Отец ребёнка: Камалетдинов Сулейман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Мухамматша

Отец ребёнка: Камалетдинов Сулейман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камалетдинов Сулейман

Рождение ребёнка
1876

Сын: Сулейманов Мухаммедшакир

Отец ребёнка: Камалетдинов Сулейман

Рождение ребёнка
1879

Сын: Сулейманов Мухамедша

Отец ребёнка: Камалетдинов Сулейман

Рождение ребёнка
1882

Сын: Сулейманов Мухамметжан

Отец ребёнка: Камалетдинов Сулейман

Рождение ребёнка
1885

Сын: Сулейманов Исмагил

Отец ребёнка: Камалетдинов Сулейман

Рождение ребёнка
05.05.1887

Сын: Сулейманов Сафаргали

Отец ребёнка: Камалетдинов Сулейман

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Нагимуллина (Сулейманова) Бибисалимя

Отец ребёнка: Камалетдинов Сулейман

Смерть
Неизвестно

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