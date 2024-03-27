Камалетдинова Бибигазизя
Место рождениядер.Алкеево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Сафаргали
Отец ребёнка: Камалетдинов Сулейман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Камалетдинов Сулейман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Камалетдинов Сулейман
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Камалетдинов Сулейман
Рождение ребёнка
1879
Сын: Сулейманов Мухамедша
Отец ребёнка: Камалетдинов Сулейман
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Камалетдинов Сулейман
Рождение ребёнка
1885
Сын: Сулейманов Исмагил
Отец ребёнка: Камалетдинов Сулейман
Рождение ребёнка
05.05.1887
Сын: Сулейманов Сафаргали
Отец ребёнка: Камалетдинов Сулейман
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Нагимуллина (Сулейманова) Бибисалимя
Отец ребёнка: Камалетдинов Сулейман