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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1671

Сын: Панковых (паньков) Родион Афанасьевич

Отец ребёнка: Панковых (паньков) Афанасий Павлов

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1673

Сын: Панковых (паньков) Потап Афанасьевич

Отец ребёнка: Панковых (паньков) Афанасий Павлов

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1674

Сын: Панковых (паньков) Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Панковых (паньков) Афанасий Павлов

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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