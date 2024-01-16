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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1671
Сын: Панковых (паньков) Родион Афанасьевич
Отец ребёнка: Панковых (паньков) Афанасий Павлов
Рождение ребёнка
1673
Сын: Панковых (паньков) Потап Афанасьевич
Отец ребёнка: Панковых (паньков) Афанасий Павлов
Рождение ребёнка
1674
Сын: Панковых (паньков) Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Панковых (паньков) Афанасий Павлов