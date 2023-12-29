Мутьева Наталья Борисовна 1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Мутьева Наталья Борисовна

Автор
АЮ
Юринов А.

женский, родилась 1872, Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд

умерла Неизвестно

Супруги
Мутьев Аврам ВасильевичОколо 1869 г.р.
Дети
Мутьев Дмитрий Аврамович22.10.1904 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Бракосочетание
02.02.1892 ст.

Муж: Мутьев Аврам Васильевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Рождение ребёнка
22.10.1904 ст.

Сын: Мутьев Дмитрий Аврамович

Отец ребёнка: Мутьев Аврам Васильевич

Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Смерть
Неизвестно

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