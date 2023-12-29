Мутьева Наталья Борисовна
женский, родилась 1872, Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
умерла Неизвестно
Супруги
Мутьев Аврам ВасильевичОколо 1869 г.р.
Дети
Мутьев Дмитрий Аврамович22.10.1904 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.02.1892 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1904 ст.
Отец ребёнка: Мутьев Аврам Васильевич
Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно