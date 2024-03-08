Блинова (Соколова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Алексеева Маргарита Васильевна
Отец ребёнка: Блинов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Морозова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Блинов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Блинов Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2008