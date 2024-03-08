Блинова (Соколова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Соколова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Соколов Иван Васильевич

Мать: Соколова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Алексеева Маргарита Васильевна

Отец ребёнка: Блинов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Морозова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Блинов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Блинов Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Василий Андреевич

Смерть
2008
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