Кашенков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашенков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1911

Дочь: Лапшова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Кашенкова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашенков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Кашенкова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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