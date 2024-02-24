Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Сын: Бабкин Владимир Степанович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Бабкина Анна Степановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Бабкина Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Бабкин Степан Никанорович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Бабкина Раиса Степановна
Отец ребёнка: Бабкин Степан Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабкин Александр Степанович
Отец ребёнка: Бабкин Степан Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1930