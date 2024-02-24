Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1930

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Бабкин Владимир Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Бабкина Анна Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Бабкина Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Бабкин Степан Никанорович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Бабкина Раиса Степановна

Отец ребёнка: Бабкин Степан Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабкин Александр Степанович

Отец ребёнка: Бабкин Степан Никанорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабкин Степан Никанорович

Смерть
Около 1930
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