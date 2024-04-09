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Золотов Федор Якимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Золотов Яким (Аким) Мартынович

Мать: Золотова Наталья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777

Сын: Золотов Давид Федорович

Мать ребёнка: Золотова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: (Золотова) Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Золотова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: (Золотова) Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Золотова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: (Золотова) Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Золотова Анна Михайловна

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