Золотов Федор Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Золотова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: (Золотова) Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Золотова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: (Золотова) Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Золотова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: (Золотова) Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Золотова Анна Михайловна