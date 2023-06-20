Коврижных Домна Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Домна Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Коврижных Григорий Анисимович

Отец ребёнка: Коврижных Анисим Емельянович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Анисимовна

Отец ребёнка: Коврижных Анисим Емельянович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Коврижных Семен Анисимович

Отец ребёнка: Коврижных Анисим Емельянович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ирина Анисимовна

Отец ребёнка: Коврижных Анисим Емельянович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мавра Анисимовна

Отец ребёнка: Коврижных Анисим Емельянович

Смерть
Неизвестно
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