Коврижных Домна Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Сын: Коврижных Григорий Анисимович
Отец ребёнка: Коврижных Анисим Емельянович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия Анисимовна
Отец ребёнка: Коврижных Анисим Емельянович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Коврижных Семен Анисимович
Отец ребёнка: Коврижных Анисим Емельянович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ирина Анисимовна
Отец ребёнка: Коврижных Анисим Емельянович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мавра Анисимовна
Отец ребёнка: Коврижных Анисим Емельянович
Смерть
Неизвестно