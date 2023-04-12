Беляев (Киселева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев (Киселева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселев Василий

Мать: Киселев жена Киселева

Рождение ребёнка
1910

Сын: Беляев Виктор

Отец ребёнка: Беляев Иван Кузмич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Беляев Николай

Отец ребёнка: Беляев Иван Кузмич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Морозов Александра

Отец ребёнка: Беляев Иван Кузмич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Шагунов Нина

Отец ребёнка: Беляев Иван Кузмич

Рождение ребёнка
23.05.1921

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Беляев Иван Кузмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Иван Кузмич

Смерть
Неизвестно
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