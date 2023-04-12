Беляев (Киселева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселев Василий
Мать: Киселев жена Киселева
Рождение ребёнка
1910
Сын: Беляев Виктор
Отец ребёнка: Беляев Иван Кузмич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Беляев Николай
Отец ребёнка: Беляев Иван Кузмич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Морозов Александра
Отец ребёнка: Беляев Иван Кузмич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Шагунов Нина
Отец ребёнка: Беляев Иван Кузмич
Рождение ребёнка
23.05.1921
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Беляев Иван Кузмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляев Иван Кузмич
Смерть
Неизвестно