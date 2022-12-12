Матрена Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Абрамова

Матрена Абрамова

avatar

Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Артамон Арефьев

Отец ребёнка: Арефий Алексеев

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ефрем Арефьев

Отец ребёнка: Арефий Алексеев

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Родион Арефьев

Отец ребёнка: Арефий Алексеев

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Пелагея Арефьева

Отец ребёнка: Арефий Алексеев

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефий Алексеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close