Матрена Абрамова
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Артамон Арефьев
Отец ребёнка: Арефий Алексеев
Рождение ребёнка
1787
Сын: Ефрем Арефьев
Отец ребёнка: Арефий Алексеев
Рождение ребёнка
1791
Сын: Родион Арефьев
Отец ребёнка: Арефий Алексеев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Пелагея Арефьева
Отец ребёнка: Арефий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арефий Алексеев
Смерть
Неизвестно