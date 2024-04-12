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Рочева Анастасия Михайловна

Место рождения

Ухта, Ухта, Республика Коми

Дата рождения

30.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1988

Отец: Рочев Михаил Михайлович

Мать: Ильина Екатерина Леонидовна

Ухта, Ухта, Республика Коми
Бракосочетание
05.08.2011

Муж: Королёв Александр Валерьевич

Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
23.01.2012

Сын: Королёв Фёдор Алесандрович

Отец ребёнка: Королёв Александр Валерьевич

Рождение ребёнка
03.07.2014

Сын: Королёв Семён Александрович

Отец ребёнка: Королёв Александр Валерьевич

Рождение ребёнка
11.07.2016

Дочь: Королёва Алёна Александровна

Отец ребёнка: Королёв Александр Валерьевич

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