Рочева Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения30.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1988
Бракосочетание
05.08.2011
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
23.01.2012
Сын: Королёв Фёдор Алесандрович
Отец ребёнка: Королёв Александр Валерьевич
Рождение ребёнка
03.07.2014
Сын: Королёв Семён Александрович
Отец ребёнка: Королёв Александр Валерьевич
Рождение ребёнка
11.07.2016
Дочь: Королёва Алёна Александровна
Отец ребёнка: Королёв Александр Валерьевич