Спасский Сергий (Иван) Александрович
Место рожденияс. Карпово, Кинешемский уезд Костромской губернии
Дата рождения21.01.1830
Дата смерти20.11.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1830
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Карпово, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1830 по 1844
с. Карпово, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1844 по 1859
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1861
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1882 по 1885
г. Ковно, Ковенский уезд Ковенской губернии
Место жительства
С 1885 по 1892
г. Могилёв, Могилёвский уезд Могилёвской губернии
Место жительства
С 1892 по 1904
Смерть
20.11.1904