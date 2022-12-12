Спасский Сергий (Иван) Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасский Сергий (Иван) Александрович

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Место рождения

с. Карпово, Кинешемский уезд Костромской губернии

Дата рождения

21.01.1830

Дата смерти

20.11.1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1830

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Карпово, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1830 по 1844
с. Карпово, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1844 по 1859
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1861
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1882 по 1885
г. Ковно, Ковенский уезд Ковенской губернии
Место жительства
С 1885 по 1892
г. Могилёв, Могилёвский уезд Могилёвской губернии
Место жительства
С 1892 по 1904
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
20.11.1904
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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