(Пасынкова) Домна Иванова
Место рожденияпоч. Якима Иванова (Болталы), Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Пасынков Иван Карпов
Мать: Пасынкова Мавра Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно