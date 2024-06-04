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(Пасынкова) Домна Иванова

Место рождения

поч. Якима Иванова (Болталы), Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Около 1731 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Пасынков Иван Карпов

Мать: Пасынкова Мавра Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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