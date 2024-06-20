Колганов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колганов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Колганова Антонина
Рождение ребёнка
05.11.1945
Сын: Колганов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Колганова Антонина
Рождение ребёнка
26.11.1982
Сын: Колганов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Колганова Антонина
Смерть
2007