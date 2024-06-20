Колганов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колганов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колганов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Колганова Антонина

Рождение ребёнка
05.11.1945

Сын: Колганов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Колганова Антонина

Рождение ребёнка
26.11.1982

Сын: Колганов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Колганова Антонина

Смерть
2007

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