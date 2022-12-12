Скрябин Прокопий Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1928
Сын: Скрябин Михаил Прокопьевич
Мать ребёнка: Скрябина Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
10.03.1937
Сын: Скрябин Евгений Прокопьевич
Мать ребёнка: Скрябина Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрябин Геннадий Прокопьевич
Мать ребёнка: Скрябина Прасковья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953