Скрябин Прокопий Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябин Прокопий Агафонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скрябин Агафон Лавреньтевич

Мать: Скрябина Домна Наумовна

Рождение ребёнка
15.11.1928

Сын: Скрябин Михаил Прокопьевич

Мать ребёнка: Скрябина Прасковья Михайловна

Малая Крутишка, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.03.1937

Сын: Скрябин Евгений Прокопьевич

Мать ребёнка: Скрябина Прасковья Михайловна

Малая Крутишка, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрябин Геннадий Прокопьевич

Мать ребёнка: Скрябина Прасковья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрябина Прасковья Михайловна

Смерть
1953
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