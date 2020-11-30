Зиннатов Руслан Фидаилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1982
Дата смерти30.11.2020
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.02.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зиннатова Ирина Сергеевна
Смерть
30.11.2020