Зиннатов Руслан Фидаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиннатов Руслан Фидаилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1982

Дата смерти

30.11.2020

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.02.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиннатова Ирина Сергеевна

Смерть
30.11.2020
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