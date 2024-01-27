(Никифорова?) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Никифорова?) Евдокия

(Никифорова?) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифоров? Евсей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Алексей

Отец ребёнка: Назаров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Назаров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Александр

Отец ребёнка: Назаров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Назаров Николай

Смерть
Неизвестно
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