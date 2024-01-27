(Никифорова?) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никифоров? Евсей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Алексей
Отец ребёнка: Назаров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Назаров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Александр
Отец ребёнка: Назаров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Назаров Николай
Смерть
Неизвестно