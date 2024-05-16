Козлова Паша 18.08.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козлова Паша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1921

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кренц Константин Егорович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Козлов Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.12.1947

Сын: Козлов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Кренц Константин Егорович

Рождение ребёнка
18.03.1950

Дочь: (Козлова) Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Кренц Константин Егорович

Рождение ребёнка
11.11.1953

Дочь: (Козлова) Лидия Константиновна

Отец ребёнка: Кренц Константин Егорович

Рождение ребёнка
18.09.1955

Сын: Лейман (Козлов) Андрей Константинович

Отец ребёнка: Кренц Константин Егорович

Смерть
1995

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