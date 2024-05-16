Козлова Паша
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1921
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1941
Сын: Козлов Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.12.1947
Сын: Козлов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Кренц Константин Егорович
Рождение ребёнка
18.03.1950
Дочь: (Козлова) Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Кренц Константин Егорович
Рождение ребёнка
11.11.1953
Дочь: (Козлова) Лидия Константиновна
Отец ребёнка: Кренц Константин Егорович
Рождение ребёнка
18.09.1955
Сын: Лейман (Козлов) Андрей Константинович
Отец ребёнка: Кренц Константин Егорович
Смерть
1995