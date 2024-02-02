Иванов Емельян (Емеле) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Емельян (Емеле)

Иванов Емельян (Емеле)

Место рождения

село Тимерсяны

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1887 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юман Утин

Мать: не указана

село Тимерсяны
Рождение ребёнка
13.11.1887

Сын: Дубов Александр Емельянович

Мать ребёнка: Феодосия

с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубов Владимир Старший Емельянович

Мать ребёнка: Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close