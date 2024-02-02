Иванов Емельян (Емеле)
Место рождениясело Тимерсяны
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юман Утин
село Тимерсяны
Рождение ребёнка
13.11.1887
Сын: Дубов Александр Емельянович
Мать ребёнка: Феодосия
с.Средние Тимерсяны, Цильнинский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубов Владимир Старший Емельянович
Мать ребёнка: Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия