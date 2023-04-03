Тарас? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарас?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасим

Мать ребёнка: Устинья?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестор

Мать ребёнка: Устинья?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алина Тарасовна

Мать ребёнка: Устинья?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Тарасовна

Мать ребёнка: Устинья?

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Маюнова Прасковья (Паша) Тарасовна

Мать ребёнка: Устинья?

Смерть
Неизвестно

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