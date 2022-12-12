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Журавлев Михаил Никонорович

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Место рождения

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.10.1898

Дата смерти

27.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
с.Аксубаево Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1923

Дочь: Пискарева Нина Михайловна

Мать ребёнка: Журавлева Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
27.09.1925

Сын: Журавлев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Журавлева Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
10.01.1928

Дочь: Тимирясова Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Журавлева Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
15.04.1932

Сын: Журавлев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Журавлева Анна Игнатьевна

Смерть
27.07.1943
Похороны
1943
Ближняя Игуменка, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
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