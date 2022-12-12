Журавлев Михаил Никонорович
Место рождения
Дата рождения27.10.1898
Дата смерти27.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Аксубаево Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1923
Дочь: Пискарева Нина Михайловна
Мать ребёнка: Журавлева Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
27.09.1925
Сын: Журавлев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Журавлева Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
10.01.1928
Дочь: Тимирясова Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Журавлева Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
15.04.1932
Сын: Журавлев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Журавлева Анна Игнатьевна
Смерть
27.07.1943
Похороны
1943
Ближняя Игуменка, Белгородский муниципальный район, Белгородская область