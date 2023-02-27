Супрунов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Супрунова) Лукия
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Супрунова) Анастасия
Мать ребёнка: (Супрунова) Лукия
Рождение ребёнка
18.05.1908
Сын: Супрунов Петр
Мать ребёнка: (Супрунова) Лукия
Смерть
Неизвестно