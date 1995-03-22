Надеина Марина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1914
Дата смерти22.03.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1914
Отец: не указан
Мать: Куракова Антонина
Рождение ребёнка
30.07.1937
Дочь: Ельцова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Надеин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
15.06.1939
Дочь: Северина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Надеин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
17.06.1946
Отец ребёнка: Надеин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
19.09.1953
Сын: Надеин Александр Иванович
Отец ребёнка: Надеин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
22.05.1957
Дочь: Иващенко Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Надеин Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Надеин Иван Ефимович
Смерть
22.03.1995