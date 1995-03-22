Надеина Марина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеина Марина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1914

Дата смерти

22.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1914

Отец: не указан

Мать: Куракова Антонина

Рождение ребёнка
30.07.1937

Дочь: Ельцова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Надеин Иван Ефимович

Рождение ребёнка
15.06.1939

Дочь: Северина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Надеин Иван Ефимович

Рождение ребёнка
17.06.1946

Сын: Надеин Василий Иванович

Отец ребёнка: Надеин Иван Ефимович

Рождение ребёнка
19.09.1953

Сын: Надеин Александр Иванович

Отец ребёнка: Надеин Иван Ефимович

Рождение ребёнка
22.05.1957

Дочь: Иващенко Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Надеин Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надеин Иван Ефимович

Смерть
22.03.1995
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