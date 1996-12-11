Зубенко Владимир Юрьевич
Место рожденияСССР, КазССР,Бостандыкский район, Южно-Казахстанской области
Дата рождения01.01.1950
Дата смертиОколо 2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950
СССР, КазССР,Бостандыкский район, Южно-Казахстанской области
Рождение ребёнка
11.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ГАЗАЛКЕНТ
Рождение ребёнка
03.09.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2010
Республика Узбекистан, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент