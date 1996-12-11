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Зубенко Владимир Юрьевич

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Место рождения

СССР, КазССР,Бостандыкский район, Южно-Казахстанской области

Дата рождения

01.01.1950

Дата смерти

Около 2010

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950

Отец: Зубенко Юрий Илларионович

Мать: Зубенко Анастасия (Надя) Никоноровна

СССР, КазССР,Бостандыкский район, Южно-Казахстанской области
Рождение ребёнка
11.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ГАЗАЛКЕНТ
Рождение ребёнка
03.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2010
Республика Узбекистан, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент
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