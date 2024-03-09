Балуев Александр Викторович
Место рожденияBelgorod, Belgorod Oblast Russia
Дата рожденияОколо 1980
Дата смерти2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2008
Похороны
Неизвестно