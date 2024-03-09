Балуев Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балуев Александр Викторович

Место рождения

Belgorod, Belgorod Oblast Russia

Дата рождения

Около 1980

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2008
Похороны
Неизвестно

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