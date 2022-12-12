Разуваева (Рубцова) (Кондрашова) Евдокия Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Рождение ребёнка
1779
Сын: Рубцов Иван Осипович
Отец ребёнка: Рубцов Иосиф Сафонович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Рубцова Матрена Осиповна
Отец ребёнка: Рубцов Иосиф Сафонович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Рубцов Иосиф Сафонович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Рубцова Ульяна Осиповна
Отец ребёнка: Рубцов Иосиф Сафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно