Разуваева (Рубцова) (Кондрашова) Евдокия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разуваева (Рубцова) (Кондрашова) Евдокия Евдокимовна

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Кондрашов Евдоким Кондратьевич

Мать: Кондрашова Ирина Ивановна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Рубцов Иван Осипович

Отец ребёнка: Рубцов Иосиф Сафонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Рубцова Матрена Осиповна

Отец ребёнка: Рубцов Иосиф Сафонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Рубцов Антон Осипович

Отец ребёнка: Рубцов Иосиф Сафонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Рубцова Ульяна Осиповна

Отец ребёнка: Рубцов Иосиф Сафонович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Иосиф Сафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разуваев Никифор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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