Ключник Ефим Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ключник Ефим Евстафьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

27.07.1964

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ключник Евстафий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Ключник Анатолий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1945

Сын: Ключник Александр Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.05.1952

Дочь: Ключник Галина Ефимовна

Мать ребёнка: Ключник Валентина Васильевна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ключник Валентина Васильевна

Смерть
27.07.1964
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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