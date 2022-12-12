Ключник Ефим Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти27.07.1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Ключник Евстафий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Ключник Анатолий Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1945
Сын: Ключник Александр Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1952
Дочь: Ключник Галина Ефимовна
Мать ребёнка: Ключник Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.1964