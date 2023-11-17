Зуева Парасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Сын: Зуев Иван Иванович
Отец ребёнка: Зуев Иван Никандров
Рождение ребёнка
1917
Сын: Зуев Павел Иванович
Отец ребёнка: Зуев Иван Никандров
Рождение ребёнка
1919
Сын: Зуев Петр Иванович
Отец ребёнка: Зуев Иван Никандров
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Зуев Иван Никандров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зуев Иван Никандров
Смерть
Неизвестно