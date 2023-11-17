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Зуева Парасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Зуев Иван Иванович

Отец ребёнка: Зуев Иван Никандров

Рождение ребёнка
1917

Сын: Зуев Павел Иванович

Отец ребёнка: Зуев Иван Никандров

Рождение ребёнка
1919

Сын: Зуев Петр Иванович

Отец ребёнка: Зуев Иван Никандров

Рождение ребёнка
1923

Сын: Зуев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Зуев Иван Никандров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Иван Никандров

Смерть
Неизвестно
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