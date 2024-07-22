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Крылова (Невская) Ольга Николаевна

Место рождения

Улошпань, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Невский Николай Александрович

Мать: Невская Мария Александровна

Улошпань, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
ф.56-12-269 51об-52 1895 июнь 16/17 Ольга Нерехтского уезда Благовещенской ц. с. Улошпани священник Николай Александров Невский и законная жена его Мария Александрова Города Казани канцелярский служит... Показать все
Упоминание
1896
Улошпань, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Ф. 130 о.9 д.2881 л.36об-37 с.Улошпань, 1896 дети их: Мария состоит в супружестве с []вником Тульской Духовной Конс[], 20 лет Александра - нигде не обучалась, читать и писать умеет, 18 лет (1878) Пав... Показать все
Смерть
Неизвестно

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