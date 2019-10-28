Шульга (Алтунина) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульга (Алтунина) Раиса Васильевна

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Место рождения

Труновское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

07.05.1933

Дата смерти

28.10.2019

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1933

Отец: Алтунин Василий Иосифович

Мать: Алтунина Татьяна Марковна

Труновское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Родилась зимой, после утраты документа указала дату рождения по дате рождения мужа
Рождение ребёнка
05.09.1956

Дочь: Алексеева Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
28.10.2019
Труновское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
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