Шульга (Алтунина) Раиса Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.05.1933
Дата смерти28.10.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1933
Родилась зимой, после утраты документа указала дату рождения по дате рождения мужа
Рождение ребёнка
05.09.1956
Дочь: Алексеева Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
28.10.2019