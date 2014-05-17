Андреев Евгений Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.2014
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.10.2017
Дочь: Андреева Агата Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности