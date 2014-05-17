Андреев Евгений Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Евгений Михайлович

Андреев Евгений Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.2014

Сын: Андреев Макар Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.10.2017

Дочь: Андреева Агата Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close