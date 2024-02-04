Пужайкина Мария Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти05.04.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пужайкин Давид Осипов
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Пужайкин Давид Осипов
Рождение ребёнка
17.03.1842 ст.
Отец ребёнка: Пужайкин Давид Осипов
Ярково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
05.04.1900