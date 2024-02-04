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Пужайкина Мария Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

05.04.1900

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пужайкин Иван Давыдов

Отец ребёнка: Пужайкин Давид Осипов

Рождение ребёнка
1838

Сын: Пужайкин Андрей Давыдов

Отец ребёнка: Пужайкин Давид Осипов

Рождение ребёнка
17.03.1842 ст.

Сын: Пужайкин Захарий Давыдов

Отец ребёнка: Пужайкин Давид Осипов

Ярково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
05.04.1900

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