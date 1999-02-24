Бровкина (Куринная) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБровкина (Куринная) Лидия

Бровкина (Куринная) Лидия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1923

Дата смерти

24.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1946

Муж: Бровкин Леонид Александрович

Рождение ребёнка
12.04.1947

Сын: Бровкин Юрий Леонидович

Отец ребёнка: Бровкин Леонид Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.07.1949

Сын: Бровкин Александр Леонидович

Отец ребёнка: Бровкин Леонид Александрович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.11.1957

Сын: Бровкин Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Бровкин Леонид Александрович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
24.02.1999
Днепропетровск Украина
Рак легкого Похороны Лоц-Каменское кладбище Днепропетровск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close