Бровкина (Куринная) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1923
Дата смерти24.02.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1946
Рождение ребёнка
12.04.1947
Отец ребёнка: Бровкин Леонид Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.07.1949
Сын: Бровкин Александр Леонидович
Отец ребёнка: Бровкин Леонид Александрович
Рождение ребёнка
24.11.1957
Сын: Бровкин Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Бровкин Леонид Александрович
Смерть
24.02.1999
Днепропетровск Украина
Рак легкого Похороны Лоц-Каменское кладбище Днепропетровск