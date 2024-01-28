Лапшина Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Сын: Лапшин Ксенофонт Семенович
Отец ребёнка: Лапшин Семен Леонтьевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Лапшина) София Семеновна
Отец ребёнка: Лапшин Семен Леонтьевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Лапшина) Настасья Семеновна
Отец ребёнка: Лапшин Семен Леонтьевич
Смерть
Неизвестно