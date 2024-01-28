Лапшина Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапшина Александра Петровна

Лапшина Александра Петровна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Семен Леонтьевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Лапшин Ксенофонт Семенович

Отец ребёнка: Лапшин Семен Леонтьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Лапшина) София Семеновна

Отец ребёнка: Лапшин Семен Леонтьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Лапшина) Настасья Семеновна

Отец ребёнка: Лапшин Семен Леонтьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.