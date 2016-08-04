Закиров Рафис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закиров Рафис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1958

Дата смерти

04.08.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1988 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.05.1988

Дочь: Ситдикова Лилия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.08.2016
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