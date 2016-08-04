Закиров Рафис
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1958
Дата смерти04.08.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.05.1988
Дочь: Ситдикова Лилия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.08.2016